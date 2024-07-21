По мнению президента, поражение для Украины будет означать потерю страны.

Украина стремится сохранить жизнь своих граждан, однако это не означает готовность уступить в пользу агрессора треть собственной территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Для нас проигрыш - это проиграть свою страну. Кто-то говорит: "Да что важнее для вас - территория или люди?" Как можно так сравнивать? Люди важны, но это не значит, что можно подарить им (россиянам) 30% нашей земли", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что заморозка конфликта с сохранением за агрессором уже захваченной территории не является хорошим выходом из войны.

"Кто вам сказал, что они не пойдут дальше? Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет просто нас разрушить? Он хочет. Он просто хочет снова возвращения Советского Союза под его руководством до конца его дней", - отметил президент.

Война в Украине: Россия согласна на мир в обмен за территории

Как писал УНИАН, в июне Владимир Путин впервые с начала войны озвучил конкретные, а не риторические условия для прекращения войны в Украине. Он требует, чтобы Украина отдала агрессору Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, включая города Херсон и Запорожье. Также агрессор требует, чтобы Украина отказалась от перспективы членства в НАТО.

Комментируя эти требования, Владимир Зеленский назвал их ультиматумом, а не предложением мира. Также он напомнил, что в свое время Гитлер тоже говорил, что ему нужен только кусочек Чехословакии и больше ничего.

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