Украинская сторона настаивает на том, что вооруженные силы страны-оккупанта должны отойти на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Заключение возможного договора о гарантиях безопасности Украины предусматривает сначала проведение референдума, но референдум и подписание договора не состоятся, пока войска оккупантов не покинут украинскую территорию.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, участвовавший в переговорах между украинской и российской сторонами в Стамбуле 29 марта.

"Мы не отойдем от этого: перед референдумом и подписанием каких-либо документов должен состояться отвод войск. Только после этого мы начинаем работать над вопросом заключения договора гарантий. Это понятно всем. Никто не будет под пистолетом подписывать эти договоры. Все адекватные люди, и понимают, что это невозможно", – подчеркнул Тимошенко.

По его словам, украинская сторона настаивает на том, что вооруженные силы страны-оккупанта должны отойти на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Нет никакой предательской позиции в этом договоре. Мы получаем то, чего у нас вообще не было и получаем то, чего мы могли и не получить", – отметил он, говоря о гарантиях безопасности.

Тимошенко также разъяснил, чем возможный договор о международной безопасности отличается от документов, которые Украина подписывала бы при вступлении в НАТО.

"Украина не является членом НАТО. Нам нужно либо войти в НАТО, либо искать другую модель. Мы ее нашли – международные гарантии безопасности. На примере НАТО: если начинается вооруженный конфликт или какая-либо спецоперация, НАТО принимает решения в условиях консультаций со странами, входящими в НАТО. Эти консультации не регламентированы по времени. В том формате, который мы предварительно создали, эти консультации должны пройти не более, чем за 3 дня. В течение трех дней должно быть решение стран-гарантов. Решение о предоставлении оружия, вхождении войск этой страны. То есть это формат НАТО, но лучше", – сакцентировал Тимошенко.

Он добавил, что вопрос Крыма также есть в договоре. Мирным путем в течение 15 лет Украина будет определять, как решить вопрос Крыма на выгодных для себя условиях.