Законопроект № 5134, который усиливает ответственность за торговлю людьми, был разработан депутатской группой «Партия «За майбутнє» вместе с департаментом миграционной полиции НПУ.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5134, предусматривающий увеличение минимального срока лишения свободы за торговлю людьми с 3 до 6 лет. Кроме того, документ предусматривает ответственность преступников независимо от наличия согласия потерпевшего на эксплуатацию в случае принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости и тому подобное.

Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде народный депутат из группы «Партия «За майбутнє» Дмитрий Лубинец. Читайте такжеРада ужесточила ответственность за сексуальную эксплуатацию детей и хранение детской порнографии

"Торговля людьми - это один из самых прибыльных бизнесов в мире. В нашей стране успешно функционирует большое количество преступных группировок, которые втягивают украинцев в различные правонарушения и фактически ими торгуют. После того, как Национальная полиция ловит их «на горячем», оказывается, что это посреднические компании, которые занимаются "арендой людей", «передачей в подарок» и другие. То есть находят юридические основания, чтобы избежать ответственности. И наша Фемида закрывает на это глаза и отпускает преступников или дает условные сроки. В результате осужденные выходят под залог или вообще избегают уголовной ответственности и покидают пределы страны, чтобы вернуться и начать свой бизнес снова», - отметил парламентарий.

По словам Лубинца, законопроект № 5134, ужесточающий ответственность за торговлю людьми, был разработан депутатской группой «Партия «За майбутнє» совместно с департаментом миграционной полиции НПУ, сообщается на сайте партии.

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Автор: УНИАН