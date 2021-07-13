На заседании должен присутствовать Зеленский.

Ситуацию с отставкой министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и назначение его вероятного преемника обсудят вечером 13 июля на заседании фракции "Слуги народа" в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов, пишет LB.ua.

"Эта ситуация должна быть обсуждена сегодня вечером на фракции. Если информация об отставке Арсена Авакова соответствует действительности, мы должны поблагодарить его за проведенную за семь лет работу. И только потом будем решать вопрос о кандидатах на пост министра", – сказал он.

Отмечается, что Александра Бакумова называют одним из кандидатов на пост главы МВД.

Читайте такжеАваков подал заявление об отставке (документ)Он воздержался от прямого ответа, предлагал ли ему президент возглавить министерство.

Ранее сообщалось, что заседание фракции может пройти при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Отставка Авакова – что известно

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - прокомментировал он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц