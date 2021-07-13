Его проведение будет зависеть от того, насколько затянется внеочередное заседание парламента.

Сегодня может состояться заседание фракции "Слуга народа" при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от "СН" Арсений Пушкаренко, отвечая на вопрос УНИАН относительно информации о проведении заседания фракции сегодня.

"Нам проанонсировали, что, возможно, будет фракция и что в ней должен принять участие президент. Темы на фракцию... нам не объявляют. Все зависит от того, как закончится внеочередное (заседание парламента - УНИАН) и что будет с первым законом, где тысяча правок", - отметил Пушкаренко.

На уточнение, может ли это заседание фракции касаться вопроса замены на посту министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, депутат сказал: "Я не думаю, что это будет касаться замены Авакова".

Читайте такжеЗеленский объяснил свое отношение к языковым квотамКак известно, сегодня в 16:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Всего планируется рассмотреть 5 вопросов повестки дня.

Первый из них - проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822) во втором чтении.

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Автор: Татьяна Поляковская