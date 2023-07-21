Отмечается, что украинские власти пока не обсуждают кандидатов.

Кандидата на замену Александра Ткаченко на посту министра культуры и информационной политики еще нет. Этот вопрос еще не обсуждался ни в Кабинете министров, ни в Верховной Раде.

Несколько высокопоставленных источников считают, что на следующем заседании парламента Ткаченко уволят. При этом нового министра пока не будут назначать.

"Сейчас наиболее вероятным кандидатом является и.о. - а это по структуре первый заместитель министра", - пишет издание "Украинская правда".

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Таким образом, руководить Минкультом скорее всего будет Ростислав Карандеев, который и занимает пост первого заместителя главы ведомства.

Отставка Ткаченко - что известно

Александр Ткаченко находился на должности главы Минкульта с июня 2020 года. 11 ноября 2021 года он писал заявление об отставке, но тогда в Раде отказались регистрировать документ.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине Ткаченко подвергался критике. 20 июля 2023 года президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть кандидатов на пост министра культуры и информационной политики.

В этот же день вечером Александр Ткаченко подал премьер-министру Денису Шмыгалю заявление об отставке с поста министра культуры.

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