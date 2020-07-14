Внеочередное заседание Рады продлилось всего три минуты

На заседании должен был рассматриваться проект закона, который, по словам некоторых нардепов, "позволит уволить" Ситника с должности директора НАБУ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл второе за сегодня внеочередное заседание парламента, оно продлилось около трех минут.

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Как передает корреспондент УНИАН, на этом заседании должен был рассматриваться только один вопрос - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о повышению эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах (№ 3133).

Однако законопроект был без обсуждения отправлен на повторное первое чтение, после этого Разумков закрыл заседание.

Как сообщал УНИАН, законопроект № 3133 зарегистрирован в парламенте 28 февраля.

28 апреля народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, который "позволит освободить" Артема Сытника с должности директора НАБУ.

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