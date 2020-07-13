Рада завтра соберется на внеочередное заседание

На нем будет рассматриваться законопроект, который, по словам нардепа Гончаренко, "позволит уволить" Артема Сытника из должности директора НАБУ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве второго внеочередного пленарного заседания парламента завтра, 14 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что заседание созывается в связи с требованием 150 народных депутатов.

На заседании планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах (№ 3133).

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Как сообщал УНИАН, законопроект № 3133 зарегистрирован в парламенте 28 февраля.

28 апреля народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, который "позволит освободить" Артема Сытника с должности директора НАБУ.

Законопроектом, в частности, в законе Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предлагается установить, что директор НАБУ освобождается с должности в случае вступления в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

Сытник был назначен на должность директора НАБУ в апреле 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

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