Зеленский отметил, что прежде украинцы и русские называли друг друга "братьями и сестрами", между странами были «прекрасные» отношения, а «сегодня 14 тысяч погибших», и Россия захватила два региона Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и РФ после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе нет отношений.

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Об этом он сообщил на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

"«Я всегда стараюсь говорить откровенно. В вашем вопросе прозвучало такое слово - «отношения». К сожалению, мы потеряли это слово и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке страны», - заявил он.

Зеленский отметил, что прежде украинцы и русские называли друг друга "братьями и сестрами", и между странами были «прекрасные отношения», а «сегодня 14 тысяч погибших», и «нет двух территорий нашей независимой страны».

«Поэтому я пока не нашел те слова, что именно «между нами», - добавил президент.

В то же время, по словам Зеленского, «мы начали говорить, что привело в том или ином случае к режиму тишины, который сложнее, чем мы думали, но он есть, и мы смогли все-таки вернуть домой 140 пленных. Мне кажется, что это и есть начало диалога, а по поводу «отношений» нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить».

Что известно об общении Зеленского с Путиным

В июне президент Украины заявил, что у него не было времени выбирать - верить или не верить Путину.

Позже в МИД назвали условие, при котором Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму.

Ранее представитель Украины в ТКГ объяснил, почему Зеленский не высказывается резко в адрес Кремля.

Так же Владимир Зеленский пояснил, зачем нужны прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Автор: Константин Гончаров