Проблемы в отношениях с Венгрией могут быть устранены только после встречи Орбана и Зеленского – Кулеба

При этом министр подтвердил блокирование Венгрией заседаний комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.

Проблемы отношений Украины и Венгрии могут быть устранены только после встречи на высшем уровне.

Об этом в интервью Голос Америки сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы понимаем, что комплексно все проблемы в наших отношениях могут быть устранены только после проведения встречи президента Украины и премьер-министра Венгрии. И мы работаем для того, чтобы такая встреча состоялась и была результативной. Однако пока ни о каких уступках речь идти не может, мы ищем взаимоприемлемые решения», – пояснил Кулеба.

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При этом министр подтвердил блокирование Венгрией заседаний комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. Однако сам же Будапешт, по словам Кулебы, присоединился к консенсусу относительно предоставления Украине статуса участника программы расширенных возможностей НАТО.

Как сообщал УНИАН, 29 мая министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что блокирование заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне связано с украинским образовательным законодательством и с законом о языке.

Венгерский министр отметил, что между Венгрией и Украиной остаются спорные вопросы, которые касается образования и использования языка венгерского меньшинства на территории Украины.

По его словам, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

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