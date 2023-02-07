Для этого они должны выполнить четыре условия, добавил он.

В Кремле понимают, что не смогут достичь своих целей в Украине, поэтому уже умоляют о переговорах.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью НВ. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин поставил армии РФ целью полный захват Луганской и Донецкой областей.

"Более того, они пытаются сейчас понять, что достичь тех [целей], которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких способностей. Поэтому сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве - "давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос", - рассказал Данилов.

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Секретарь СНБО напомнил, что Украина в вопросе переговоров выдвинула Российской Федерации четыре требования.

"Освободить все наши территории, которые на сегодня являются временно оккупированными. Ответственность за трибунал тех людей, которые все это затеяли, которые убивают детей, пожилых людей, женщин, которые к военному делу не имеют никакого отношения. Гарантии безопасности нашей страны - обязательно. И ответственность - это четвертый фактор", - добавил он.

Переговоры с РФ

Напомним, власти неоднократно заявляли, что будут обсуждать вопросы переговоров с Россией только после того, как она выведет свои войска с территории Украины.

В ноябре президент Владимир Зеленский заявил, что получал от партнеров сигналы о готовности Путина к переговорам. В ответ он предложил публичную форму переговоров. Тогда в Кремле ответили, что таких "не бывает".

На саммите "Большой двадцатки" Зеленский представил мирную формулу Украины. В МИД РФ заявили, что ни с кем не будут разговаривать на ее основе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что способа договориться с РФ не существует.

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