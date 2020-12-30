Татарова подозревают в даче взятки должностному лицу за фальсификацию экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокурора об отзыве ходатайства о взятии под стражу заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин.

"Заявление прокурора удовлетворить, вернуть ходатайство о заключении под стражу Татарова прокурору", - говорится в постановлении.

Постановление обжалованию не подлежит.

Сегодня на заседании ВАКС новый прокурор по делу Татарова Андрей Грицан заявил, что отзывает ходатайство об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Грицан объяснил это тем, что новая группа прокуроров не смогла в полном объеме ознакомиться с материалами подозрения. Также прокурор отметил, что необходимо проверить обоснованность подозрения.

Что известно о деле

18 декабря заместителю руководителя ОП, экс-чиновнику госкомпании "Укрбуд" Татарову было сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за фальсификацию экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии в размере 81 млн грн.

Следствие считает, что Татаров может быть причастен к предоставление неправомерной выгоды за выдачу недостоверного письменного заключения судебным экспертом. Речь идет о судебной оценочно-строительной экспертизе для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и корпорацией-застройщиком "Укрбуд".

Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Ему инкриминируется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Кроме Татарова, в совершении этого преступления подозревают заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и бывшего народного депутата, экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася (ч. 3 ст . 369 УК Украины).

22 декабря и.о. руководителя САП Грищук сообщил, что прокуроры будут просить суд избрать Татарову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

23 декабря Офис генпрокурора передал дело Татарова от НАБУ в СБУ. В НАБУ и САП заявили, что это решение является незаконным.

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Автор: Дмитрий Хилюк