Дипломаты осудили военное наращивание России в Крыму и призывают ее прекратить оккупацию украинского полуострова.

Дипломаты из 19 стран призывают Российскую Федерацию допустить в оккупированный Крым представителей ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы для мониторинга ситуации с правами человека.

Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter об этом говорится в совместном заявлении дипломатов из Австралии, Бельгии, Болгарии, Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Украины, Великобритании и США.

Представители этих стран заявили, что Россия сегодня провела неформальную встречу по оккупированному Крыму с целью искажения реальности относительно ситуации на полуострове и отстаивания интересов российской оккупации.

"Если Россия действительно заинтересована в повышении понимания ситуации в Крыму, она могла бы обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ в Крым дипломатическим представителям ООН, ОБСЕ и Совета Европы, а также гуманитарному персоналу, международным наблюдательным миссиям по правам человека и неправительственным организациям по правам человека", - отмечается в заявлении.

Они призвали Россию немедленно прекратить оккупацию и нарушение права человека, освободить всех украинских пленников, которых она незаконно удерживает, остановить агрессивные действия в Украине, уважать международные обязательства и выполнить Минские соглашения.

"Мы осуждаем нарушения прав человека Россией и военное наращивание на полуострове. Мы решительно отклоняем попытку аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь. Действия России вызывают глубокую обеспокоенность и являются несовместимыми с международным правом, в том числе с Уставом ООН и противоречат Хельсинскому заключительному акту", - добавили авторы заявления.

Крымская платформа: какова позиция других стран

12 марта состоялось неформальное онлайн-заседание ООН по формуле "Арриа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны - члены ООН присоединиться к инициативе "Крымская платформа по деоккупации полуострова".

В Германии призвали Россию вернуть Крым Украине.

В Канаде заявили, что продолжат давление на Россию, пока она не восстановит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

США поддержали инициативу "Крымская платформа".

Франция призвала РФ прекратить своевольную политику преследования оппонентов оккупации Крыма.

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Автор: Виталий Саенко