Резников предположил, что будет не последним министром реинтеграции.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что полноценная реинтеграция украинских территорий после их освобождения продлится около 25 лет.

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Резников предположил, что будет не последним министром реинтеграции.

"Полноценная реинтеграция, которую нельзя путать с деоккупацией, будет длиться не менее поколения, то есть примерно 25 лет ... Деоккупация, демилитаризация, наведение конституционного строя, а дальше - кропотливый процесс полноценной реинтеграции. Но деоккупация в моем присутствии, надеюсь, еще произойдет, я это чувствую", - отметил он.

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Автор: Антонина Доломанжи