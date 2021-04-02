В Офисе президента отметили, что запланированные масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021" носят агрессивный характер и угрожают евроатлантической безопасности.

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец призвал повысить уровень боевой готовности войск граничащих с Украиной стран НАТО, из-за скопления войск РФ у границ нашего государства и запланированных масштабных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Машовец проинформировал посла о скоплении войск РФ у границ Украины. По его словам, угрозу евроатлантической безопасности представляют запланированные на сентябрь этого года масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые носят агрессивный характер.

"Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано совместными усилиями", - подчеркнул представитель ОП.

Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации безопасности могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса. Такие меры должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.

Кроме того, Машовец отметил, что целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.

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Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Константин Гончаров