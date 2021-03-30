Ермак сказал, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Читайте такжеКремль хочет обсудить ситуацию на Донбассе с Меркель и Макроном, но без ЗеленскогоОб этом сообщается на сайте президента.

Он рассказал о ситуации на Донбассе и отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

"В прошлую пятницу, 26 марта, мы потеряли за один день четырех наших воинов", – отметил он.

Он добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров по прекращению войны на Донбассе.

Также Ермак рассказал, что по инициативе Владимира Зеленского создан Центр противодействия дезинформации, руководитель которого вскоре будет представлен общественности.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", – ответил Салливан.

Также он сообщил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, целей безопасности.

Отмечается, что он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

Обстрел под Шумами 26 марта: подробности

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

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Автор: Людмила Жерновская