Решение России передать группу украинских граждан частному лицу - народному депутату Виктору Медведчуку, по мнению МИД Украины, нарушает устоявшиеся механизмы решения гуманитарных вопросов.

Министерство иностранных дел Украины обвиняет Российскую Федерацию в нарушении сложившихся механизмов освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Решение Российской Федерации передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которые длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов", - говорится в сообщении.

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В частности, украинские дипломаты убеждены, что "этот шаг РФ является ударом по "нормандскому формату" и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по освобождению удерживаемых лиц".

"Сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождение всех находящихся в связи с конфликтом людей", - добавили в МИД.

Что известно о передаче украинских пленных Медведчуку

16 января ряд российских СМИ распространили новость, что боевики на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что расценивает заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований на Донбассе о намерении передать часть удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука как очередную попытку РФ уклониться от выполнения международных договоренностей.

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Автор: Виталий Саенко