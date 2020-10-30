На данный момент законопроект находится в работе у группы юристов во главе с министром Юстиции Денисом Малюськой.

Президент Владимир Зеленский, который дал поручение безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном суде, хочет таким образом изменить состав КСУ.

Об этом сообщает ZN, ссылаясь на свой источник в Офисе президента.

Сообщается, что законопроект уже находится в работе у группы юристов во главе с министром юстиции Денисом Малюськой. Внести законопроект Зеленский может уже утром в пятницу.

По данным источника, суть этого проекта закона состоит в смене состава Конституционного суда. Отмечается, что юридические консультации проводились на Банковой со вчерашнего вечера и продолжались сегодня целый день с самого утра.

«Зеленский выслушал мнение даже главы КСУ Александра Тупицкого, которого пригласили в Офис президента еще до заседания СНБО. Как подчеркивает источник, на сегодня Зеленский не видел другого варианта выхода из кризиса доверия к судебной ветви власти и решения геополитических проблем, которые возникли после решения КСУ, как смена его состава», - сообщает ZN.

По словам источника, Зеленский понимает, что такими действиями он может выйти за рамки закона, но он уверен, что на его стороне верховенство права.

Напомним, Зеленский подписал Указ № 477/220 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству"», которым ввел в действие решение, принятое на срочном заседании СНБО.

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Cкандальное решение КСУ о декларациях: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября на заседании СНБО президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном суде.

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Автор: Денис Прядко