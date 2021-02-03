Зеленский все еще возглавляет президентский рейтинг, хотя теряет поддержку избирателей.

Действующего главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 22,1% респондентов, которые определились, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что несмотря на наибольшую поддержку Зеленского на выборах, его рейтинг снизился по сравнению с декабрем 2020 года. Сейчас действующего президента готовы поддержать 22,1% респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года.

Читайте такжеРейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет Зеленский-опросВторое-третье места, как и в декабре 2020 года, делят лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах погрешности).

Далее идут лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук (7,9%), лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман (5,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,8%), шоумен, представитель партии «Голос» Сергей Притула (4,5%), председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, в голосовании обязательно поучаствовали бы 65% респондентов, еще 10,2% не уверены, но скорее всего, проголосовали бы на выборах.

Как проводился опрос

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии с 27 января до 1 февраля 2021 года методом личного интервью с использованием планшетов (CAPI).

Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Константин Гончаров