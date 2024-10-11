На должности назначены бригадный генерал юстиции Сергей Мельник и Сергей Боев, который до этого был заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил двух новых заместителей главы оборонного ведомства. Как сообщили в Минобороны, Сергей Боев назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

Отмечается, что до своего назначения 41-летний Боев работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

Ранее Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, что обеспечило ему значительный опыт в сфере финансов и управления.

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Боев имеет степень бакалавра международной экономики, который получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра делового администрирования, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).

Заместителем министра обороны Украины стал также бригадный генерала юстиции Сергей Мельник.

Согласно информации оборонного ведомства, Мельник родился в 1977 году в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего начал карьеру на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.

С 1999 года проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

С ноября 2019 года занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022 году Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.

Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Смена заместителей министра обороны

Как сообщал УНИАН, 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в КМУ об увольнении своих заместителей - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря). Он добавил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, сообщит отдельно.

Известно, что в тот же день Кабинет министров уволил с должности государственного секретаря министерства обороны Дараган, а также - заместителя министра обороны Гайдера.

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