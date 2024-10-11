Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил двух новых заместителей главы оборонного ведомства. Как сообщили в Минобороны, Сергей Боев назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.
Отмечается, что до своего назначения 41-летний Боев работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".
Ранее Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, что обеспечило ему значительный опыт в сфере финансов и управления.
Боев имеет степень бакалавра международной экономики, который получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра делового администрирования, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).
Заместителем министра обороны Украины стал также бригадный генерала юстиции Сергей Мельник.
Согласно информации оборонного ведомства, Мельник родился в 1977 году в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего начал карьеру на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.
С 1999 года проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.
С ноября 2019 года занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В 2022 году Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.
Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.
Смена заместителей министра обороны
Как сообщал УНИАН, 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в КМУ об увольнении своих заместителей - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря). Он добавил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, сообщит отдельно.
Известно, что в тот же день Кабинет министров уволил с должности государственного секретаря министерства обороны Дараган, а также - заместителя министра обороны Гайдера.