Министр посетит Украину в ближайшие четыре недели.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал свою поездку в Украину, сообщил он в интервью Bild am Sonntag.

У Писториуса поинтересовались, куда он отправится в первую очередь на новом посту. На что министр ответил: "Несомненно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, это произойдет в течение следующих четырех недель".

Он уточнил, что Берлин ведет "очень тесный диалог" с международными партнерами о поставках Украине танков Leopard.

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"Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству в пятницу проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится самое худшее", — отметил Пистариус.

Как накануне писал Business Insider, бывшая министр обороны Кристин Ламбрехт перед своей отставкой, состоявшейся в начале этой недели, запретила военному ведомству проводить инвентаризацию танков Leopard и Leopard 2 в немецкой армии.

Возможной причиной такого поведения бывшего министра источники считают желание избежать дополнительного давления на немецкое правительство.

Танки Leopard для Украины – что известно

Несмотря на воодушевляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые пока не ознаменовались каким-то единым решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

Нет решения и о поставках американских тяжелых танков Abrams. Вашингтон во всех своих заявлениях ссылается на трудности по обслуживанию этой техники.

Вместе с тем группу украинских военных уже отправят обучаться на Leopard и британских Challenger 2. Это может быть хорошим знаком, что Leopard в скором времени все же появятся на украинском фронте.

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