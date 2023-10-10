Им стал Филипп Пронин, который ранее был заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов.

Президент Владимир Зеленский освободил Дмитрия Лунина от исполнения обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации и назначил на эту должность Филиппа Пронина.

Соответствующие указы №685/2023 и №686/2023 опубликованы на сайте главы государства.

Первым указом глава государства постановил освободить Лунина от временного исполнения обязанностей председателя ОГА, а вторым - назначить Пронина на эту должность.

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Что известно о Лунине

Как известно, Лунин работал в Полтавской ОГА четыре года - с 2019 года. Изначально он был первым заместителем председателя. Одним из направлений работы, которыми он занимался была борьба с распространением COVID-19 и реализация президентской программы "Большая стройка". 24 декабря 2021 года Лунин возглавил ОГА как временно исполняющий обязанности председателя, а 24 февраля - был назначен и начальником ОВА.

Кандидатуру Пронина Кабинет министров согласовал на заседании 5 сентября. С января 2020 года он занимал должность заместителя руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ранее новоназначенный глава ОГА также работал в Государственном комитете финансового мониторинга, украинском офисе компании KPMG и был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата АРМА.

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