Президент подчеркнул, что украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий.

На следующей неделе Украина вместе с партнерами будет работать ради единства мира в противостоянии террору. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Очень важно, чтобы весь мир - весь - не остался в стороне от того, что произошло сейчас, и реагировал максимально принципиально. Многих поразила дерзость террористического нападения. Дерзость и тщательная подготовленность. Если террористы могут себе это позволить, значит, это угроза далеко не одной стране. И на следующей неделе будем работать – вместе с нашими партнерами - ради единства мира в противостоянии террору", - заявил глава государства.

По его словам, уже запланированы различные международные мероприятия, и украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий.

Зеленский подчеркнул, что террор открыл уже слишком много фронтов против человечества.

"Война против Украины. Война на Ближнем Востоке. Ужасные дестабилизации в Африке. Постоянная попытка спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира. Быть сильным в таких условиях-значит противостоять террору. Недостаточно быть большой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным-значит помогать защищать людей и жизнь от любых проявлений террора. И именно это. Помогать", - сказал президент.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны. Израиль стягивает артиллерию и танки к границе с Газой, продолжаются авиаудары.

8 октября Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он сообщил, что премьер рассказал о ситуации в Израиле и о действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения. Также во время разговора они обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию безопасности в регионе и за его пределами.

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