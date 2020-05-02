В ОП назвали "пранком" опубликованную мэром Черкасс смс-угрозу от Трофимова

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мероприятий, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.

В Офисе президента прокомментировали опубликованное мэром Черкасс Анатолием Бондаренко смс-сообщение от заместителя руководителя структуры Сергея Трофимова.

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1 мая Бондаренко выложил на своей странице в Facebook скрин сообщения от пользователя с фото и подписью Трофимова, в котором тот изложил «последние предупреждения», адресованные городскому голове, из-за принятия заблаговременного ослабление карантина.

«В следующий раз будут не «приветы», а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты... Это не угрозы, а последние предупреждения. Мы никогда не угрожаем, а действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?», – говорилось в тексте сообщения.

В то же время в Офисе президента это назвали «пранком» и заявили, что Трофимов не общался с черкасским мэром.

«Очевидно, городской голова стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы», – пишет пресс-служба ОП.

В Офисе добавили, что «этот факт никак не повлияет на ход событий – именно действия городского главы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку».

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения.

Вчера, 1 мая, полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавируса. Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию из-за смягчения карантинных мер.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил решение властей Черкасс смягчить карантинные ограничения. Он сказал, что на Черкасщине за все время пандемии подтверждено 296 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено еще 6 больных лиц. Также всего было зарегистрировано 9 умерших от COVID-19, в том числе сегодня был еще один летальный случай.

Городской глава Черкасс Бондаренко считает, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.