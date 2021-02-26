Руководитель МИД Украины убежден, что это может "сдвинуть с места" текущую ситуацию с урегулированием ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости проведения нового саммита лидеров стран "нормандского формата" с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Париже на совместной пресс-конференции с министром европейских и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, которую транслировал МИД на Facebook-странице.

"Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения "нормандского саммита" 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Украина приложила все усилия и открыла эти пункты. Но они остаются закрытыми с другой стороны. И мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", потому что, несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, для следующего шага вперед нужно решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным ", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, Ле Дриан отметил, что считает "нормандский формат" переговоров с участием Украины, России, Франции и Германии лучшим форматом переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Нормандский формат признается лучшим форматом для того, чтобы продвигаться дальше, хотя это сейчас сложно делать в условиях эпидемии COVID-19. Но при этом, все участники признали, что это хороший формат", - сказал Ле Дриан.

Также, подчеркнул он, необходимо, чтобы все стороны предпринимали шаги для урегулирования.

В последний раз лидеры "нормандского формата" встречались 9 декабря 2019 года в Париже. После того новый саммит планировалось провести в Берлине, но до сих пор он так и не состоялся.

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Автор: Виталий Саенко