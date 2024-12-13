Неожиданное решение правительства: вызов или возможность?

29 ноября Кабинет министров Украины принял распоряжение №1191-р, которым передал 23 миллиарда гривен на закупку снарядов от Агентства оборонных закупок Государственной пограничной службе.

Инициатором передачи бюджетных средств другому распорядителю выступило именно Минобороны, а ГПСУ уже заключила контракт на поставку с польской компанией "PHU Lechmar".

Подобные действия спровоцировали волну публикаций в украинских СМИ, авторы которых удивлялись - почему деньги изъяли у АОЗ, которое собственно и должно отвечать за заключение подобных контрактов. А также - почему вопросом поиска поставщиков снарядов для Минобороны передали другому ведомству - Госпогранслужбе? Особенно заядлые авторы начали, как нередко бывает, искать "зраду", а некоторые даже использовали в собственных публикациях слово - "афера".

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Государственная пограничная служба прокомментировала ситуацию тем, что имеет и права, и полномочия осуществлять подобные закупки в рамках действующего законодательства. А поскольку распоряжение сформулировано на правительственном уровне, то его следует выполнять, не обращая внимание на "спекуляции".

Но данная ситуация является не только толчком в очередной раз поразмышлять о налаживании в Украине устойчивой модели прозрачных оборонных закупок, но и оценкой способности руководства государства и Кабмина мыслить оперативными критериями.

Переход российско-украинской войны в решающую стадию и обсуждение формата возможных переговоров требует от Украины занять как можно более сильную позицию. Поэтому вопрос преодоления снарядного "дефицита" на фронте требует не только чувствительного отношения к соблюдению всех процедур по закупкам, но и немедленного реагирования с целью решения этой проблемы.

Поэтому если сформированная система обеспечения государственных закупок вооружения по разным причинам не успевает реагировать на вызовы, то, без нарушения законодательства, процесс можно ускорить путем привлечения более действенных структур. Тем более, что ГПСУ ранее демонстрировала, что подобные задачи может решать эффективно.

Понятно, что Кабмин самостоятельно не принял бы решение стимулировать здоровую конкуренцию между двумя силовыми ведомствами в поставках боеприпасов для ВСУ, поэтому корни подобного шага следует искать в политике Офиса президента. Не так важно - какая именно структура обеспечит преодоление снарядного "голода". Главное - чтобы на складах и на передовой эти снаряды были. И Банковая четко показала, что будет руководствоваться принципом создания внутренней конкуренции в решении этой проблемы.

Таким образом, решение Кабмина является не только действенным методом для поставки снарядов на фронт, но и удачным управленческим приемом.