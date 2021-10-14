Новое заседание СНБО состоится уже на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны в пятницу, 15 октября.

Как сообщает пресс-служба СНБО, заседание состоится в 16:00.

Отмечается, что все члены Совета проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что во время нового заседания орган, в частности, рассмотрит вопрос недропользования.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО по увеличению финансирования сектора нацбезопасности и обороны: что дальшеПо словам Данилова, на заседании заслушают отчеты органов в отношении контрабандистов, против которых ввели санкции.

Напомним, предыдущее заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло 17 сентября. В тот день СНБО решил, что в Украине нужно ввести ограничительные меры против всех, кто причастен к организации так называемых "выборов" в Государственную думу России на оккупированных территориях нашего государства.

Ранее Совет нацбезопасности решил, что в украинском государстве нужно ввести санкции против ряда лиц, причастных к контрабанде. Позже СНБО расширил список контрабандистов, против которых применяются санкции.

Решения Совета нацбезопасности вступают в силу после соответствующих указов президента.

Авторы: Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк