Кличко через сутки после назначения Саакашвили обратился к нему с необычной просьбой

Мэр Киева вспомнил о ремонте Шулявского моста и рассказал о существующей проблеме.

Столичный городской голова Виталий Кличко попросил главу исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили решить вопрос со сносом пятого цеха завода "Большевик".

Об этом Кличко заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет УП.

"Михеил, прошу вас... Вот есть Шулявский мост, есть 5-ый цех, в котором продается секонд-хенд. Мы уже летом должны было полностью развязку запустить. По каким-то непонятным причинам Фонд госимущества не передает эту старую рухлядь, на которой растут деревья", - сказал мэр.

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По словам Кличко, он уже "угрожал сесть на экскаватор и снести цех". "Пожалуйста. Я знаю, что Саакашвили может это сделать. Помогите Днепру, помогите Киеву, будем вам очень благодарны", - заявил он.

В ответ Саакашвили заявил, что с проблемой знаком и напомнил, как сам садился на трактор и сносил заборы на одесских пляжах.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.