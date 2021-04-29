Сам экс-нардеп заявил, что его должность сократили "без объяснений" после очередной реорганизации.

Бывшего народного депутата Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами "Укроборонпрома".

Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщается на странице государственного концерна в Facebook.

"Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем покидает ГК "Укроборонпром". С целью оптимизации организационной структуры концерна должность заместителя генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат "Укроборонпрома" будет оптимизирован на 10%", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" также отметили, что сегодня концерн демонстрирует "хорошие показатели и положительную динамику" благодаря работе коллектива.

Читайте такжеВ "Укроборонпроме" прокомментировали массовую продажу оборонных предприятий Украины"Мы стабилизировали производство, увеличили объемы экспорта, расширили рынки сбыта, начали беспрецедентную трансформацию государственной оборонки. Однако это лишь часть непростого, но очень важного пути. Впереди - последний рывок, самый важный командный забег в направлении успешно воплощенной корпоративной модели эффективного управления государственным сектором ОПК. Мы благодарим господина Найема, а также других работников за их работу и достижения на должностях", - сообщили в концерне.

Сам Найем заявил, что его должность сократили "без объяснений" после очередной реорганизации.

"Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Однако наше сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - написал бывший нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, он пришел к "Укроборонпрому" выстраивать новую функцию - адвокации и взаимодействия с органами государственной власти, затем возглавил управление активами и корпоративными правами, где начал подготовку предприятий, - в частности, проблемных - к корпоратизации.

"Мне и нашей команде удалось вытащить концерн из многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам. Наша команда подошла к этапу корпоратизации компании ближе, чем кто-либо до нас", - утверждает Найем.

Он также отметил, что и в дальнейшем будет болеть за реформу "Укроборонпрома" и будет способствовать "там, где это понадобится"

Назначение Найема в "Укроборонпром"

Народного депутата Верховной Рады 8 созыва Мустафу Найема назначили на должность заместителя гендиректора государственного концерна "Укрборонпром" 11 ноября 2019 года. В концерне заявляли, что до назначения уже привлекали Найема к работе в "Укроборонпроме" - как советника генерального директора.

Судя по изменениям об имущественном положении, внесенным в его декларацию 11 декабря 2019 года, Мустафа Найем успел заработать за три недели 310 тыс. грн.

При этом доход бывшего нардепа за 2018 год, включая зарплату депутата, возмещение, гонорары, роялти составил 1,075 млн грн. Тогда он имел наличные сбережения в размере 10 тыс. грн и на счетах банков - 35,6 тыс. грн.

Осенью 2020 года экс-нардеп возглавил в "Укроборонпроме" направление работы с активами и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.

Как сообщали СМИ, в 2020 году Мустафа Найем получил за работу в концерне 3,007 млн грн.

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Автор: Катерина Комолова