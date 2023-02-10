Североатлантический альянс уже сегодня отреагирует на факт пересечения российскими ракетами воздушного пространства Румынии во время сегодняшней массированной атаки Украины.
Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире информационного телемарафона. "Безусловно, сегодня уже сразу будет (реакция - УНИАН). Даже не столько в Брюсселе, где находится политическое командование НАТО, а в Монсе, где находится военное командование НАТО, и глубоко под землей уже эту ситуацию анализируют. И военные, и руководители каждого члена Альянса ищут, какой должен быть пропорциональный ответ. Условно говоря, не каждая ракета приводит к объявлению войны. Но вместе с тем это очень серьезный инцидент, который не пройдет мимо НАТО, и этому будет дан ответ", - сказал он.
Пролет ракет над территорией Молдовы и Румынии
Во время массированного ракетного обстрела российскими террористами территории Украины две российские ракеты пролетели через воздушное пространство Молдовы и Румынии.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что российские террористы запустили эти ракеты из акватории Черного моря.
Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова из-за нарушения воздушного пространства страны российскими ракетами.