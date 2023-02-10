Это очень серьезный инцидент, который не пройдет мимо Альянса.

Североатлантический альянс уже сегодня отреагирует на факт пересечения российскими ракетами воздушного пространства Румынии во время сегодняшней массированной атаки Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире информационного телемарафона. "Безусловно, сегодня уже сразу будет (реакция - УНИАН). Даже не столько в Брюсселе, где находится политическое командование НАТО, а в Монсе, где находится военное командование НАТО, и глубоко под землей уже эту ситуацию анализируют. И военные, и руководители каждого члена Альянса ищут, какой должен быть пропорциональный ответ. Условно говоря, не каждая ракета приводит к объявлению войны. Но вместе с тем это очень серьезный инцидент, который не пройдет мимо НАТО, и этому будет дан ответ", - сказал он.

Пролет ракет над территорией Молдовы и Румынии

Во время массированного ракетного обстрела российскими террористами территории Украины две российские ракеты пролетели через воздушное пространство Молдовы и Румынии.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что российские террористы запустили эти ракеты из акватории Черного моря.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова из-за нарушения воздушного пространства страны российскими ракетами.

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