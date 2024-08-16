Гражданам Индии, которые живут в Курской, Белгородской и Брянской областях, рекомендуют выехать за пределы этих регионов из-за нестабильной ситуации, которая сложилась после вторжения России в Украину.
Соответствующее заявление размещено на официальном сайте посольства Индии в Москве. Индийцам предлагают найти возможности для временного переселения в другие регионы.
"Учитывая последние инциденты в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей", - сказано в заявлении.Видео дня
Наступление на Россию
Как сообщал УНИАН, 6 августа стало известно, что украинские военные перешли границу в Курской области. По мнению экспертов, вторжение Украины в этот регион может стать поворотным моментом в истории России.
Сегодня стало известно, что на части Курщины, которая находится под украинским контролем, создали военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Накануне сообщалось, что в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за "активности ВСУ".