Индийцам советуют связаться с посольством, которое находится в России.

Гражданам Индии, которые живут в Курской, Белгородской и Брянской областях, рекомендуют выехать за пределы этих регионов из-за нестабильной ситуации, которая сложилась после вторжения России в Украину.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте посольства Индии в Москве. Индийцам предлагают найти возможности для временного переселения в другие регионы.

"Учитывая последние инциденты в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей", - сказано в заявлении. Видео дня

Наступление на Россию

Как сообщал УНИАН, 6 августа стало известно, что украинские военные перешли границу в Курской области. По мнению экспертов, вторжение Украины в этот регион может стать поворотным моментом в истории России.

Сегодня стало известно, что на части Курщины, которая находится под украинским контролем, создали военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Накануне сообщалось, что в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за "активности ВСУ".

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