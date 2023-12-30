В 2020 году нардеп провел сделку по продаже квартиры со своей тетей-коллаборанткой из партии "Единая Россия".

Народному депутату от партии "Слуга народа" Виталию Безгину грозит от 5 до 10 лет заключения – он стал фигурантом уголовного дела, которое ведет Госбюро расследований по ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти.

Дело открыто после расследование и обращение в суд журналистов "Стоп коррупции" по факту признаков совершения преступления.

В 2020 году Безгин оформил доверенность на квартиру в Евпатории своей родственнице (тете) Галине Герасимовой. Она не только имеет антиукраинскую позицию, но и является депутатом от партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия", внесена в базу данных сайта "Миротворец". На момент совершения сделки Безгин уже был народным депутатом Украины, а Герасимова – депутатом от оккупационной власти.

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"Наверное, для каждого антикоррупционера важно понять все же, действительно ли были в той доверенности, которую готовил данный народный депутат. Но важно еще то, чем закончится эта история. Мы также будем держать вас в курсе данных событий. Но кроме этого, заметим, что мы действительно приложили усилия для того, чтобы это производство было зарегистрировано", – заявил председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

Галина Герасимова после аннексии Крыма стала директором пансионата "Планета", а затем возглавила "Туристско-информационный центр" и так называемое муниципальное автономное учреждение городского округа Евпатория Республики Крым "Евпаторийский культурно-этнографический центр "Малый Иерусалим". В 2018 году Герасимова дважды пересекла административную границу АР Крым с Херсонской областью по украинскому паспорту. Квартиру Безгина в Евпатории она уже перепродала по российскому законодательству. С 2020 года она занимала должность "заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению" в оккупационном "парламенте" полуострова.