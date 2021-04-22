Народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Александр Качный сбежал в прямом эфире из студии телеканала после вопроса об агрессии России на Донбассе.
Соответствующий инцидент произошел в эфире телеканала "Прямой".
В частности, нардепу напомнили заявления его коллег по фракции относительно оценки ситуации на фронте и спросили его личное мнение относительно этого.
"На Донбассе сегодня происходит ситуация, при которой одни украинцы стоят против других...", - заявил он.
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После этого ведущие перебили депутата, на что он возмутился и призвал дать ему высказаться. Далее в студии к дискуссии подключился бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз, который спросил, кто оккупировал Крым и есть ли войска РФ на Донбассе. В ответ Качный заявил, что на Донбассе есть российское оружие.
Дальнейшая перепалка с ведущими закончилась бегством представителя ОПЗЖ. "Вам надо поучиться журналистике немного, люди", - заявил депутат, покидая студию.
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