Под указ попали три украинских тяжелоатлета - Наталья Давыдова, Ольга Коробка и Алексей Торохтий.

Президент Владимир Зеленский лишил государственной стипендии троих призеров Олимпийских игр, в том числе одного золотого медалиста. Всех их ранее признали виновными в допинге и лишили наград.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

В соответствующем указе говорится, что без стипендии остались:

бронзовая медалистка летней Олимпиады-2008 в Пекине, тяжелоатлетка (до 69 кг) Наталья Давыдова;

серебряная медалистка Олимпиады-2008, тяжелоатлетка Ольга Коробка;

чемпион Олимпийских игр 2012 в Лондоне, тяжеловес (до 105 кг) Алексей Торохтий.

Читайте такжеУкраинского спортсмена не пустят на Олимпийские игры в Токио из-за допингаВсе они были лишены медали из-за положительных тестов на запрещенный стероид дегидрохлорметилтестостерон (туринабол): Давыдова и Коробка - в 2016 году, а Торохтий - в 2019-м.

Кроме того, Зеленский распорядился возобновить выплату стипендий двум олимпийским чемпионам: гребчихе Инне Фроловой и саблисту Георгию Погосову.

Как уже сообщал УНИАН, накануне украинских легкоатлетов Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Черномаз отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио из-за подозрения на допинг.

Однако даже отстранения олимпийцев бывают ложными - так случилось с триатлонисткой Юлией Елистратовой, которая не выступила на Олимпиаде, но допинга у нее все же не нашли.

Автор: Станислав Кожемякин