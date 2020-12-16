В Нацкорпусе убеждены, борьба с коллаборационизмом – это та тема, которая должна объединить все проукраинские силы.

16 декабря в Киеве состоялся круглый стол, посвященный теме "Пророссийского коллаборационизма в Украине и методам борьбы с ним".

Организатором мероприятия выступила партия "Национальный Корпус", а в обсуждении проблемы приняли участие юристы, общественные активисты и действующие народные депутаты.

По словам руководителя штаба партии "Национальный Корпус" Максима Жорина, коллаборационизм – чрезвычайно опасное явление для украинского общества, ведь несмотря на войну с Россией, что продолжается седьмой год, в Украине до сих пор не существует предохранителей по этой проблеме.

"Сегодня в Украине свободно существуют пророссийские коллаборационисты, которых очень сложно привлечь к ответственности, которые активно борются с проукраинскими силами и работают против Украины. С самого начала российско- украинской войны мы видели много примеров и форм сотрудничества с врагом. На уровне городских советов сдавали города врагу, мы видели, как представители правоохранительных органов передавали оружие и ценную информацию", – отметил Жорин.

Политик привел пример экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая сотрудничала с главарем террористов Стрелковым, организовывала референдум и сдала город врагу. Впрочем Штепа не только избежала ответственности за свою деятельность, но и была реабилитирована. Она даже баллотировалась в мэры Славянска на последних местных выборах.

В Нацкорпусе убеждены, борьба с коллаборационизмом – это та тема, которая должна объединить все проукраинские силы как со стороны общественного сектора, так и в парламенте. Представители партии считают, что ликвидировать это явление поможет закрепление ответственности за коллаборационизм на законодательном уровне. В частности, сейчас уже существует проект закона "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма", разработанный в соавторстве с юристами политической силы.

В свою очередь юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило озвучил основные положения законопроекта. Он отметил, что документ на законодательном уровне закрепляет понятийный аппарат, все составляющие такого явления как коллаборационизм, подробно определяет формы такой деятельности и ответственность за соответствующие действия.

"В частности, законопроект определяет, что коллаборационистом может быть не только физическое лицо, а и юридическое, потому что, как мы знаем, СМИ, общественные организации, политические партии могут иметь существенное влияние на помощь врагу", – сообщил Шендибило.

Как отметили участники круглого стола, несмотря на многочисленные обращения в Офис Президента документ и сама проблема коллаборационизма остаются незаметными для власти.

"Национальный Корпус неоднократно призывал инициировать рассмотрение закона о коллаборационистов. В частности, во время масштабных акций у Офиса президента 24 августа и 14 октября 2020", – подчеркнул Максим Жорин.

Присутствующие на мероприятии народные депутаты согласились с тем, что тема коллаборационизма является актуальной и болезненной. Политики выразили готовность работать над решением проблемы.

В то же время организаторы круглого стола заявили, что подобные мероприятия, направленные на привлечение внимания общества и власти к проблеме коллаборационизма в Украине будут происходить систематически. По результатам проведенного круглого стола участники создали рабочую группу с участием народных депутатов, представителей Нацкорпуса и экспертов, которая подготовит соответствующий проект закона для принятия парламентом. Присоединиться к ее работе могут все желающие депутаты и политики.

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Автор: УНИАН