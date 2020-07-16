Джапарова возглавила Нацкомиссию по делам ЮНЕСКО

Приоритетным направлением сотрудничества Нацкомиссии по ЮНЕСКО останется использование возможностей Организации для привлечения внимания международного сообщества к острым проблемам на временно оккупированных территориях Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова возглавила Национальную комиссию по делам Учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

«15 июля первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарову назначили председателем Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин назначил первого заместителя министра иностранных дел

Так, приоритетным направлением сотрудничества Нацкомиссии по ЮНЕСКО и впредь будет оставаться использование возможностей Организации для привлечения внимания международного сообщества к острым проблемам на временно оккупированных территориях Украины, в частности в контексте проведения ЮНЕСКО мониторинга ситуации во временно оккупированнх Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

«Использование в национальных интересах инструментов и ресурсов ЮНЕСКО, таких, как образование, наука, культура, информация и коммуникация, будет способствовать дальнейшему привлечению творческого и интеллектуального потенциала нашей страны к общемировым процессам», - заявили в МИД.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram