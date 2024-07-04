Бывший главнокомандующий украинской армии сегодня пересек границу нашего государства.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отбыл в Великобританию, где будет работать послом Украины в этом государстве.

Об этом сообщил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в Facebook. "Сегодня (4 июля, - Ред.) в 11.55 через пункт пропуска "Краковец" Валерий Залужный пересек границу Украины. Начало дипломатической карьеры. Пожелаем ему удачи!", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 9 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Президент Украины тогда объяснил, что Украина не смогла достичь успеха "на земле" в войне против России в 2023 году, поэтому украинской армии нужны изменения.

Зеленский отмечал, что есть "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области и это повлияло на общее настроение украинцев - они стали реже говорить о победе.

Зеленский убеждал, что о политике речь не идет. По его словам, речь о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Речь шла и о перезагрузке генералитета, о том, что штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же, как солдаты на "нуле".

В феврале 2024 года Bloomberg сообщил, что провал украинского контрнаступления, начавшегося еще летом 2023 года, только усилил напряженность между главнокомандующим ВСУ и президентом.

Причин для разногласий было несколько. Залужный активно выступал за новую волну мобилизации и обгонял президента в уровне доверия населения, что только осложняло их отношения. Также он обвинял правительство в том, что не дает нормально комплектовать армию.

Bloomberg отмечал, что Зеленский пытался убрать генерала Залужного с занимаемой им должности, но у него не получилось раньше. В начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Залужный получил должность посла Украины в Великобритании и уже завершает подготовку к дипломатической работе.

Кулеба отмечал, что понимает повышенный интерес к этой теме, но подчеркнул, что всех послов оценивают одинаково - по результатам. Он пожелал новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства.

Еще в марте 2024 года полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант отмечал, что Валерий Залужный в должности посла в Лондоне вряд ли сможет существенно изменить масштаб военной помощи Украине со стороны Великобритании. Он отмечал, что его задачей является сохранить и укрепить уже имеющуюся поддержку.

При этом подчеркивал, что роль генерала Залужного - это роль посла, а не прославленного атташе по вопросам обороны. И поэтому важно понимать, что роль посла гораздо сложнее. В Британии это еще больше усложняется из-за децентрализованной структуры власти, где принятие решений распылено между различными центрами власти. Грант выразил сомнение, что у Залужного найдется достаточно сил и убедительных аргументов, чтобы заручиться дополнительной поддержкой Британии.

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