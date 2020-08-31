Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что по состоянию на сегодня в парламенте нет никаких инициатив относительно изменений законодательства по Национальному антикоррупционному бюро в связи с решением Конституционного суда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник вечером.
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"По состоянию на сегодня никаких инициатив относительно изменений законодательства по НАБУ в связи с решением Конституционного суда в Верховной Раде Украины пока нет. Будут такие инициативы - обязательно будем рассматривать", - отметил председатель ВР.
Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника: что известно
- 28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение КС принял, рассмотрев представление 51 народного депутата.
- По мнению авторов представления, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Основного закона, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- В НАБУ считают указанное решение Конституционного суда политически мотивированным.
- В офисе президента также прокомментировали неконституционность назначения Сытника. Там считают это результатом «спекулятивной кадровой практики» предшественников.
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