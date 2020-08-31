Когда соответствующие законопроекты появятся, парламент рассмотрит их, отмечает спикер.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что по состоянию на сегодня в парламенте нет никаких инициатив относительно изменений законодательства по Национальному антикоррупционному бюро в связи с решением Конституционного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" в понедельник вечером.

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"По состоянию на сегодня никаких инициатив относительно изменений законодательства по НАБУ в связи с решением Конституционного суда в Верховной Раде Украины пока нет. Будут такие инициативы - обязательно будем рассматривать", - отметил председатель ВР.

Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника: что известно

28 июля Конституционный суд признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Такое решение КС принял, рассмотрев представление 51 народного депутата.

По мнению авторов представления, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Основного закона, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

В НАБУ считают указанное решение Конституционного суда политически мотивированным.

В офисе президента также прокомментировали неконституционность назначения Сытника. Там считают это результатом «спекулятивной кадровой практики» предшественников.

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Автор: Таня Поляковская