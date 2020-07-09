НАБУ отказалось исполнять решение ЕСПЧ: нардеп заявляет, что это грозит санкциями Украине со стороны Евросоюза

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал НАБУ на грубые нарушения прав человека с их стороны – давление на свидетелей и незаконную слежку. В свою очередь НАБУ заявило, что продолжит преследование Логвинского, несмотря на решение ЕСПЧ.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что такими действиями директор НАБУ уничтожает важнейшую институцию страны и создает угрозу международному имиджу страны и ее евроинтеграционным перспективам.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал НАБУ в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, бывшего народного депутата, который представлял Украину в ПАСЕ. На него распространяется иммунитет от преследований органами из-за того, что его жена - судья ЕСПЧ. Более того, Европейский суд по правам человека признал, что НАБУ давило на свидетелей в этом деле и вело незаконную расследовательную деятельность. Вчера НАБУ в ответ заявило, что несмотря на решение ЕСПЧ продолжит преследование Логвинского.

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Нардеп Алексей Гончаренко так прокомментировал действия НАБУ по делу Логвинского: «ЕСПЧ принял решение и ответил, и ответил так, как никогда не отвечал ни одному государству: НАБУ — давит на свидетелей, занимается незаконной слежкой. А ведь базирующийся в Страсбурге ЕСПЧ - это орган Совета Европы с безупречной репутацией и авторитетом во всем мире. По сути, вчера ЕСПЧ еще раз подтвердил то, что я говорю последний год — коррупционер Сытник (он официально внесён в реестр коррупционеров Украины) уничтожает эту важнейшую институцию, сводя личные счёты и выполняя заказы, включая политические преследования».

Также в комментарии УНИАН Алексей Гончаренко рассказал о том, как такие действия директора НАБУ Артема Сытника разрушают репутацию НАБУ, отношения Украины с Евросоюзом и евроинтеграционные перспективы нашей страны. «Грубое игнорирование прав человека, норм и принципов европейского и украинского законодательств ни к чему хорошему не приведут. Один человек, Артем Сытник, портит те отношения, которые годами выстраивались украинскими политиками и дипломатами с Еврокомиссией и Европарламентом. Мы же все прекрасно понимаем, что Европе не нужен безвиз, а тем более тесная интеграция со страной, где возможен такой правовой беспредел, где игнорируют решения важнейшей институции – ЕСПЧ, где давят на свидетелей, организовывают нелегальные слежки и угрожают членам семьи судей европейского суда. Не исключены и иные санкции в отношении Украины. Кроме того, такие действия Сытника наносят огромный репутационный удар по НАБУ, от которого бюро будет очень тяжело оправиться, - считает нардеп. - Любое заявление в Европейский суд по правам человека теперь будет рассматриваться через призму того беззакония и игнорирования решений европейской судебной системы, которые себе позволяет господин Сытник».

Представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров ранее заявлял, что Украину могут обвинить в давлении на Европейский суд по правам человека из-за незаконной слежки Национального антикоррупционного бюро за судьей ЕСПЧ.

Напомним, что ранее НАБУ также отказалось выполнять решение Печерского районного суда Киева о закрытии уголовного производства как незаконного по другому резонансному делу – делу Писарука и Бахматюка. Адвокаты Олега Бахматюка заявили, что будут обжаловать незаконные действия НАБУ в ЕСПЧ.

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