НАБУ и САП не смогли объяснить депутатам, на основании чего открыли дело против VAB банка

Представители САП и НАБУ на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады не смогли дать никакого ответа по сути дела VAB банка, которое они отказываются закрывать несмотря на окончательное решение суда.

Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции рассматривался вопрос выполнения решения Печерского районного суда г. Киева о закрытии дела по стабилизационному кредиту, выданному VAB банку. На заседании депутаты пытались получить ответы от НАБУ и САП относительно оснований как открытия, так и обжалования ими закрытия по решению суда этого дела.

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Так представители НАБУ не смогли ответить ни на один из вопросов нардепа Анатолия Бурмича. В частности, было ли задокументировано материалами ревизии конкретное присвоение средств (ведь если не было присвоения, отсутствуют и основания для открытия производства), проводились ли вообще эта и встречная ревизии, посылалось ли предложение со стороны банка о готовности возврата средств полученного кредита, что переводит дело в разряд хозяйственного, а не уголовного, а также ведет ли НАБУ дела относительно каких-то других банков, которые не вернули кредиты НБУ, в частности относительно «Приватбанка». Не получив ответа, нардеп отметил, что НАБУ расследует дело 3,5 года, и при этом не может ответить на конкретные вопросы, хотя ответы на них есть в открытом доступе.

В свою очередь юрист Татьяна Козаченко напомнила, что расследованное и закрытое дело было возобновлено тогдашним заместителем генпрокурора Касько необоснованно и с многочисленными нарушениями. Кроме того, официальные экспертизы установили беспочвенность обвинений. «Материалы производства, все 100 томов, не были у Касько, и он ничего не рассматривал. Он всего 8 дней, как был назначен на должность. И без наличия материалов производства, вне КПК, вынес постановление. Следователь взял материалы производства, все 100 томов, только через 2 недели», - прокомментировала Козаченко.

Кроме того, юрист отметила, что ни НАБУ, ни САП не являются субъектом решения Генеральной прокуратуры о возобновлении производства, поэтому вообще непонятно, почему они оспаривают это решение суда: «Дело находилась в Нацполиции, решение принимала Генеральная прокуратура. А теперь НАБУ и САП обжалуют решение Генеральной прокуратуры, и оспаривают в ВАКС. При чем тут САП и НАБУ?».

Напомним, что 5 июня Печерский районный суд г. Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Однако НАБУ и САП отказываются выполнять решение суда, которое является окончательным, и подали апелляцию в ВАКС, хотя рассматривать ее должен полномочный Апелляционный суд города Киева.

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