9 мая - 129-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 236 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 9 мая 2021

В этот день в мире отмечаются второй из двух Дней памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, Международный день матери, День уличных музыкантов, День Европы, День «Ура пуговицам».

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаВ Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Британии - День защиты детей, в Румынии - День отца, в Бельгии - Фестиваль котов, в США - День «Оторвите бирки с матраса», День пирожных с ирисками, День ночевки, День мускатного вина, День памяти потерянного носка, в Беларуси - День Государственного флага и герба, в Узбекистане - День памяти и почестей, в Армении - День освобождения Шуши, в Дании - День Гельголандского сражения.

Памятные даты 9 мая, годовщины и события

В 1502 году Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех суден и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку.

В 1832 году 15 вождей индейцев семинолов подписали договор о продаже их земли во Флориде правительству США и уходе индейцев за реку Миссисипи.

В 1907 году американка Анна Джарвис начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США.

В 1926 году американский пилот Флойд Беннетт и известный полярный исследователь Ричард Берд в роли штурмана на трехмоторном самолете конструкции Антона Фоккера первыми пролетели над Северным полюсом Земли, потратив на это 15 часов 30 минут.

В 1958 году в Сан-Франциско (в этом городе разворачивается действие) состоялась премьера фильма Альфреда Хичкока «Головокружение» с Джеймсом Стюартом и Ким Новак в главных ролях. Это - одна из лучших работ режиссера, которая регулярно попадает в сотню лучших фильмов в любых опросах кинокритиков и любителей кино.

В 1967 году легендарный боксер Мохаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов советом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеМайские выходные 2021: сколько дней отдыха будет в Украине на День победыПравославная церковь 9 мая чтит память праведной Глафиры Амасийской, девы, а также святителя Стефана, епископа Великопермского. Другие названия праздника - «Глафира», «Глафиров день», «Степан». Еще святую называли Горошницей - 9 мая считался идеальным днем для посадки гороха.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит цепляться лишний раз к мужчинам - они в этот день подвержены плохому настроению. 9 мая также считается днем обманов - лучше не жениться. Также нельзя гадать.

Приметы на 9 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- резко похолодало - осень будет теплой;

- солнце садится в тучи - всю неделю будут идти дожди;

- обильная роса – к богатому урожаю огурцов;

- выпал снег – к хорошему урожаю гречки.

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Автор: Нана Черная