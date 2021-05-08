Руководители МИД Германии и Украины обменялись письмами по случаю Дня памяти и примирения 8 мая.

Министр иностранных дел УДмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Гайко Маас обменялись письмами по случаю Дня памяти и примирения.

Читайте такжеЗеленский: украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война забирала наши жизни сегодняОб этом Кулеба сообщил в соцсети Twitter.

«Тот случай, когда дипломатическая переписка из рутины превращается в особенно доверчивую коммуникацию между государствами. Мы с коллегой и другом Гайко Маасом обменялись такими письмами по случаю 8 мая. Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее», - написал он.

Также руководитель украинского МИД обнародовал фотокопии писем.

«Сегодня Германия стоит на стороне Украины и выражает свою солидарность с ней, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность и поддерживает курс ее евроатлантических реформ. Я убежден, что память о варварской войне, развязанной Германией, о жертвах этой войны в Украине, а также о той ответственности за мир и безопасность в Европе, которая отсюда следует, останется прочной основой отношений между нашими странами», - написал Маас в своем письме. Он также выразил благодарность народу Украины и других стран, пострадавших от национал-социализма в годы Второй мировой войны, по протянутую руку примирения.

Кулеба в своем письме поблагодарил Мааса за поддержку Украины и его личные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, а также за поддержку евроатлантических реформ.

«Убежден, что, в частности благодаря этим усилиям, Украина и Германия будут иметь не только трагическое прошлое, но и счастливое совместное будущее в объединенной Европе», - подчеркнул он.

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Автор: Анна Нагорная