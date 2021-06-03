Хотя мужчина и разделяет взгляды участников митинга, его все же назвали провокатором.

На митинге у Конституционного суда, который рассматривает конституционность земельной реформы в Украине, освистали оратора за выступление на русском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, на импровизированную трибуну вышел молодой человек, назвавшийся представителем готического мировоззрения.

Он заявил, что украинцев хотят разделить по разным вопросам, в частности по «языковому» и «земельному», а потом стал говорить, что также не поддерживает продажу земли, и после этой продажи в Украине станет еще больше сельскохозяйственной продукции китайского и турецкого производства, а украинские фермеры останутся без работы и рынков сбыта.

Читайте такжеЗемельная реформа не отменяет право украинцев на бесплатные 2 гектара-МинагрополитикиОднако у участников акции вызвало недовольство то, что он выступает на русском языке. Они начали свистеть и выражать свое возмущение. В конце концов у молодого человека забрали микрофон и назвали его провокатором. Затем модератор митинга призвал всех к порядку, не лезть на сцену, а ожидать приглашения для выступления.

Законопроект о продаже земли в Украине

3 июня большая палата КС на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело по конституционности земельной реформы.

В частности, есть представление 48 народных депутатов относительно конституционности закона, принятого 31 марта 2020 года, который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения. Также будут рассматриваться представление 53 народных депутатов относительно разъяснения нескольких статей Конституции Украины, касающихся условий оборота земли.

Авторы ходатайства утверждают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум.

В Украине рынок земли должен заработать уже с 1 июля.

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Автор: Дмитрий Хилюк