По словам Романа Лещенко, формула земельной реформы в стране объединила пять фракций парламента.

В Министерстве аграрной политики назвали основную формулу земельной реформы в Украине.

Глава ведомства Роман Лещенко в эфире канала "Украина 24" объяснил, что запуск рынка земли предусматривает ее продажу только для граждан Украины.

"Земля продается только для граждан Украины, юридические лица не допускаются, иностранцы не допускаются, концентрация в одних руках - до 100 гектаров, покупка земли возможна только при наличии источника происхождения средств, все транзакции осуществляются исключительно в банковской форме и через нотариальное удостоверение с целью защиты прав собственности как покупателя, так и продавца. И одновременно выведение всех операций в публичную плоскость, чтобы каждый гражданин Украины мог ознакомиться с этими операциями", - сказал он.

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По словам министра, для запуска рынка земли необходимы соответствующие законы.

"Формула земельной реформы, которую вы видите - на основе национального компромисса. Мы нашли ту редакцию земельной реформы, которая объединила пять фракций в Раде, которые проголосовали за соответствующие земельные законы. Второе - этот формат мы считаем наиболее консервативным и правильным для нашей страны. Это польская модель земельной реформы. У нас нет никакой спешки, мы никуда не спешим. Мы хотим, чтобы украинское общество убедилось в том, что эта формула является цивилизованной, корректной, защищает права собственности", - пояснил Лещенко.

Запуск рынка земли в Украине

14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об аренде и продаже государственных и коммунальных земель через электронные аукционы (№2195).

28 апреля Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений. Законопроект №2194 предусматривает передачу государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Также им передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности. Кроме того, предлагается пересмотреть полномочия Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

18 мая 2021 года Рада приняла закон о продаже земли по новым правилам.

24 мая 2021 года Зеленский в ходе форума "Украина 30. Земля" подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194).

25 мая 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил о том, что рынок земли в Украине будет запущен с 1 июля.

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Автор: Юрий Годован