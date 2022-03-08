Один из российских пилотов остался жив - он катапультировался.

В Херсонской области украинские силы сопротивления сбили российский самолет.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня утром, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили фашистский самолёт над Белозеркой. Один пилот точно жив остался - катапультировался", - написал Геращенко.

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