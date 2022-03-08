Фашистский самолёт сбили над Белозеркой / фото УНИАН
В Херсонской области украинские силы сопротивления сбили российский самолет.
Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Сегодня утром, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили фашистский самолёт над Белозеркой. Один пилот точно жив остался - катапультировался", - написал Геращенко.
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