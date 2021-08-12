Решение Сената США выделить более 1 трлн долларов на инфраструктуру поможет развитию экономики и созданию новых рабочих мест. Такой же эффект наблюдается от "Большой стройки" Владимира Зеленского, комментирует политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Масштабные инвестиции в инфраструктуру являются стимулом для экономики, создают рабочие места и меняют страну к лучшему. Поэтому ведущие страны вкладывают в инфраструктуру, это - мировой тренд", - пишет он.

Шнайдер напомнил, что МВФ рекомендовал правительствам инвестировать в инфраструктуру для преодоления экономических последствий коронакризиса. В США также рассчитывают, что самая масштабная за последние десятилетия инфраструктурная программа поможет создать новые рабочие места.

"Можно только приветствовать решение Сената дать зеленый свет "Большой стройке". В Украине же масштабную инфраструктурную программу запустили год назад. И уже есть ощутимые результаты", - отмечает политолог.

В частности, благодаря "Большой стройке" президента Владимира Зеленского построено и отремонтировано 4 500 км автодорог в прошлом году, план на этот год – 6 500 км. Также завершено 565 объектов социальной инфраструктуры, 959 находятся в работе. Среди них школы, садики, приемные отделения в больницах, сельские амбулатории, ЦНАПы, стадионы.

"Экономический эффект от президентской программы также ощутим. По оценке НБУ, "Большая стройка" дала дополнительно 1,5% к национальному ВВП в 2020 году. Благодаря программе президента создано 200 тысяч рабочих мест. И это стало значительной поддержкой экономики в коронакризисный год", - подчеркнул эксперт.

Автор: Григорий Бондарь