Он подчеркнул, что Украина ничего и никому не должна и ничего и никому не отдаст.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина предана мирному и дипломатическому пути.

Об этом он заявил во время своего видеообращения к украинцам.

"Мы преданы мирному в дипломатическом пути и будем идти им и только им. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина ничего и никому не должна и ничего и никому не отдаст.

"И мы в этом уверены, потому что сейчас не Февраль 14 года, а февраль 22 года. Мы - другая страна, другая армия. Одна цель - это мир. Мир в Украине. Слава Украине", - завершил президент свое обращение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР"и " ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения вечером. "Считаю необходимым принять давно назревшее решение - немедленно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с двумя "республиками", - заявил президент страны-агрессора.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

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