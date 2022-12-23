Украина отпразднует Рождество, и никакие террористические атаки России по энергетической инфраструктуре и отключения света этому не помешают.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский выступая в Конгрессе США.

"Мы отпразднуем Рождество. Отпразднуем даже если не будет тока. У нас будет свет нашей веры, который не погаснет в наших сердцах", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина будет защищаться и сбивать российские ракеты, иранские дроны, которыми страна-агрессор пытается разрушить украинскую инфраструктуры

"Мы знаем, что мы все украинцы желаем только одного – только победы", - заявил глава государства.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, разрушено или повреждено около 50% объектов инфраструктуры.