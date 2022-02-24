Мировые лидеры призвали президента РФ вывести войска из Украины.

Сегодня, 24 февраля, Российская Федерация напала на Украину. Мировые лидеры не остались в стороне и отреагировали на такое агрессивное поведение президента РФ Владимира Путина и его военных. Кроме того, Литва, Молодова и Украина уже ввели чрезвычайное положение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш сказал, что сейчас худшее время за все годы его пребывания на посту. Он призвал Путина прекратить войну, которая может стать худшей в Европе с начала века.

Президент США Джо Байден заверил, что поговорит с партнерами по Большой Семерке относительно агрессии РФ. Он считает Путина агрессором и уверяет, что просто так это ему с рук не сойдет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также осуждает поведение президента России. Также он заверил, что Еврокомиссия подготовит пакет санкций против РФ, которые позволят заблокировать технологии и рынки, которые являются ключевыми для экономики страны-агрессора.

"Мы осуждаем этот варварский акт и его циничные оправдания. Путин за это ответит. В дополнение, мы заморозим российские активы в ЕС и остановим доступ российских банков на финансовые рынки", - сказал Урсула.

Также Украину поддержала немецкая политическая деятельница Анналена Бербок. Она пообещала ввести самые жесткие санкции против России. А вот канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что оправдать такой поступок Путина невозможно.

Напомним, все члены ЕС требуют от РФ немедленно прекратить военные действия против Украины.

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