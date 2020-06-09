МВД просит 2,6 миллиарда гривень на доплаты сотрудникам из-за коронавируса - StateWatch

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы" пограничникам, нацгвардейцам и полицейским.

Министрерство внутренних дел (МВД) просит выделить около 2,6 млрд грн с "антикоронавирусного фонда" на доплаты сотрудникам своих структур.

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Как сообщает statewatch.org.ua, в конце мая МВД с официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю о предоставлении около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина.

В обращении МВД отмечается, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях МВД.

Ранее Государственное управление делами обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить медучреждениям для топ-чиновников, в частности и больницы "Феофания", дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению COVID-19.

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